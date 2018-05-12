Впервые в мире по решению ЮНЕСКО будет отмечаться Международный день света Фото: Олег Яровиков Впервые в мире по решению ЮНЕСКО будет отмечаться Международный день света Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Впервые в мире по решению ЮНЕСКО 16 мая будет отмечаться Международный день света.

В Париже 11 мая - 16 мая в рамках первого празднования Международного дня света соберутся ведущие ученые в целях отметить роль света в повседневной жизни каждого человека. Исследователи и представители умственного труда рассмотрят, как световые технологии могут способствовать решению различных задач в таких областях как медицина, образование, сельское хозяйство и энергетика.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле откроет праздничное мероприятие, на котором выступят такие известные ученые, как Кип Торн, лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года, Калифорнийский технологический институт (США), Клод Коэн-Таннуджи, лауреат Нобелевской премии по физике 1997 года, Коллеж де Франс, Халед Тукан, директор Центра по использованию синхротронного излучения в научных экспериментах и прикладных исследований на Ближнем Востоке (СЕЗАМЕ), расположенного неподалёку от Аммана (Иордания).

В рамках Дня также пройдут дискуссии с участием экспертов и ученых со всего мира на такие ключевые темы, как политика в области науки, восприятие Вселенной и международное сотрудничество.

Программа мероприятия также предусматривает проведение культурных мероприятий, освещение фасадов здания ЮНЕСКО, демонстрацию последних достижений в области фотоники и выставку, посвященную истории науки и световых технологий.

В 2015 году дискуссии, проходившие в рамках Международного года света, подчеркнули важность световых технологий и наук о свете для достижения Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. В рамках Года в 147 странах было организовано несколько тысяч мероприятий под эгидой ЮНЕСКО.

Исполнительный совет ЮНЕСКО поддержал инициативу Российской Федерации, Ганы, Мексики и Новой Зеландии о провозглашении 16 мая Международным днем света. Это решение было одобрено на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.