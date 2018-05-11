УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе на улице Кувыкина по решению Кировского суда снесли несколько продуктовых павильонов.

В канун праздников работа торгового центра «Азия» сократилась на несколько часов. Постановлением суда Кировского района рынок был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности. Владелец сможет его открыть после устранения всех недочетов, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Демонтажные работы производятся за счет администрации города. В ближайшем будущем предпринимателю придется выплатить значительный штраф.

Продуктовые павильоны на улице Степана Кувыкина работают уже много лет. Все это время от покупателей периодически поступают жалобы на недоброкачественные товары.

«Продукция, которая продавалась, была некачественной, отравление людей происходило. Здесь нарушение санитарных противопожарных норм, жильцы жалуются, что крысы, мыши бегают», — говорит начальник юридического отдела администрации Кировского района Уфы Лилия Махмутова.

Предприниматель долгие годы не реагировала на замечания администрации и жалобы клиентов. И административные меры наказания к ней уже применялись, но эффекта не было.

«На неоднократные замечания со стороны администрации никакой реакции не было, составлялись протоколы об административном правонарушении, привлекался к ответственности. И решением суда от 20 июня 2017 года арбитражным судом было постановлено снести незаконные киоски, сегодня осуществляются исполнительные действия», — комментирует Лилия Махмутова.

Старожилы торговых точек к демонтажу готовы не были. Сейчас они оперативно вывозят весь товар, а их «босс» убегает от объективов телекамер.