Каким было 9 мая, министры собрались в отставку, что ждет жителей хрущевок в Уфе - неделя глазами СМИ Фото: ИА «Башинформ» Каким было 9 мая, министры собрались в отставку, что ждет жителей хрущевок в Уфе - неделя глазами СМИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В День Победы

9 мая в стране и республике прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот день в уфимском парке Победы глава Башкортостана Рустэм Хамитов от имени многонационального народа республики возложил цветы к Вечному огню. Глава региона пообщался с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, сообщает «Башинформ».

8 мая, выступая на торжественном собрании﻿, посвящённом Дню Победы, Рустэм Хамитов отметил, что «жители Башкирии вместе со всей страной проявили героизм на фронте, трудовую доблесть на заводах и фабриках, полях и стройках, в медсанбатах и госпиталях». Он также сообщил, что сегодня в строю 1210 фронтовиков и 632 инвалида ВОВ, почти 32 тысячи тружеников тыла. Всем им оказывается помощь.

9 мая в Уфе глава республики принял участие в шествии «Бессмертного полка﻿». Рустэм Хамитов прошел в колонне с портретом своего деда, который воевал на Ленинградском фронте. В акции памяти приняли участие более 100 тысяч уфимцев, по республике число участников достигло 370 тысяч человек.

В этот день в Давлеканово и Чекмагушевском районе республики прошли парады ретро-автомобилей и выставки ретро-машин. Как сообщает телеканал БСТ﻿, некоторые экспонаты на ходу, многие дошли до наших дней в первоначальном виде. Например, колёса на противотанковой пушке сохранились еще с 1941 года и даже побывали на поле боя.

Кульминацией праздника в Уфе стал салют﻿ на площади имени Ленина. Каким было в Уфе 9 мая 1945 года, читайте в спецпроекте ИА «Башинформ﻿».

Министры собрались в отставку

Заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госсобрание Башкирии подали более 500 человек, сообщает РБК-Уфа﻿. В списке участников праймериз — министр финансов Рида Субханкулова, заместитель премьер-министра правительства Николай Хорошилов, министр ЖКХ Сергей Афонин, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта. В случае их избрания депутатами члены правительства должны подать в отставку. «С высокой долей вероятности участие в праймериз министров означает их уход из республиканского правительства осенью», — сообщил изданию политолог.

Уточнили дату обороны Севастополя

Вступили в силу поправки Госсобрания РБ в региональный закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил», сообщает «Башинформ﻿». Основная новация связана с уточнением даты начала обороны Севастополя во время ВОВ. Ранее было прописано, что оборона города велась с 5 ноября 1941 года. Сейчас установлено, что войска перешли к обороне уже 30 октября. Принятым законом в качестве начала обороны города закреплена эта дата. «Участие в обороне города влияет на получение статуса участника Великой Отечественной войны», — прокомментировал спикер Госсобрания.

Реновация в Уфе: что ждёт жителей хрущевок?

Проблема устаревшего жилья касается порядка 1,5 тысячи уфимских домов, информирует телеканал «Вся Уфа﻿». В связи с этим администрация столицы республики готовит соответствующие проекты для обсуждения их с Правительством РБ. Среди рассматриваемых вариантов реновации: снос старых домов и строительство на их месте новых, реконструкция фасадов без отселения с надстройкой двух-трёх этажей или увеличение габаритов дома с временным переселением жильцов с надстройкой трёх и более этажей.

Путин вступил в должность

7 мая в Москве в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России. В соответствии с Конституцией РФ Владимир Путин принёс присягу народу России. На торжественную церемонию был приглашен глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Нынешний, четвертый срок Путина на посту главы государства завершится в 2024 году, сообщил «Башинформ﻿».

8 мая Госдума утвердила﻿ кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства РФ.

Чиновник осужден за крупное мошенничество

В Башкирии бывший глава Абзаковского сельсовета признан виновным в служебном подлоге, мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. В мае 2012 года чиновник подделал выписку из похозяйственной книги, указав ложные сведения о принадлежности своему брату более 32 соток земли в селе Абзаково. На основании подложного документа его родственник оформил участок в собственность, а затем продал жительнице Санкт-Петербурга. Прокуратура в судебном порядке потребовала прекратить право частной собственности на незаконно отчужденную землю и вернуть её муниципалитету. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, пишет «Молодежная газета﻿».

О лицее для одаренных детей и плохой дороге за 12 миллионов

10 мая в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. В частности, на приёме преподаватель УГНТУ и студент вуза, занимающиеся подготовкой олимпиадников, подняли вопросы систематизации и централизации работы с одарёнными детьми в регионе. По их словам, в республике надо создать спецлицей, который занимался бы выявлением и рекрутированием одарённых детей, дальнейшей их подготовкой к олимпиадам. По итогам беседы глава региона предложил заявителям подготовить конкретные предложения с уточнёнными параметрами проектов и поручил провести совещание по этой теме в Правительстве РБ, сообщил «Башинформ﻿».

Жительницы Дёмского района Уфы попросили﻿ содействия в строительстве детсада в посёлке Баланово — Ново-Александровка. Рустэм Хамитов поручил главе Дёмского района проанализировать потребность посёлка в объектах социальной инфраструктуры и приступить к их проектированию.

Жительница Иглинского района рассказала﻿ о том, что две школы в райцентре переполнены и в предстоящем учебном году в одной из школ на 500 мест будут обучаться 1,5 тысячи детей. Рустэм Хамитов сообщил ей, что к 100-летию республики в селе будет построена новая школа на 640 мест, совмещённая с детсадом на 160 мест.

Уфимка по просьбе родственников из Караидельского района рассказала﻿ главе региона о некачественном ремонте дороги Зуевка — Чебыково. Тендер на отсыпку дороги на сумму свыше 12 млн рублей выиграло ООО «Уфакран». Подрядчик засыпал дорогу слоем глины и песка, после чего люди оказались отрезаны от внешнего мира. Рустэм Хамитов поручил главе района совместно с правительством решить проблему с дорогой. Он также отметил, что к изучению этой ситуации будут привлечены правоохранители.

Приплыл: впервые за 7 лет в Уфу прибыл танкер

Впервые за семь лет судно типа «река-море» поднялось по Белой, открыв направление на Азовское, Черное и Балтийское моря: на причале уфимских НПЗ началась погрузка танкера «Волгонефть-250» судоходной компании «БашВолготанкер». После налива нефтепродуктов он направится в порт Кавказ, пишет газета «Республика Башкортостан﻿». Использование танкерного флота на Белой позволит компании организовать перевозку нефтепродуктов из Уфы напрямую в Керченский пролив и Финский залив. Ранее прохождение таких судов было ограничено малыми глубинами Белой. В прошлом году начаты работы по увеличению глубины реки, гарантированные глубины уже достигли 1,85 м. В этом году эти работы будут продолжены, говорится в издании.

Знакомство с Китаем

8 мая в Уфе делегация из китайской провинции Аньхой, Центр по изучению России Аньхойского университета и медиахолдинг «Башкортостан» объявили о старте с 14 мая «Недели телевидения провинции Аньхой на телеканале БСТ», сообщает «Башинформ﻿». В рамках Недели жители Башкортостана смогут поближе познакомиться с историей и культурой Китая через документальные фильмы. «У вашей республики очень выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, стабильное общество, развитая экономика. Мы ожидаем удачные совместные проекты в области туризма, нефтепереработки, переработки сельскохозяйственной продукции», — отметил представитель Китая.

Доцент заставил

СКР по РБ завершил расследование уголовного дела по обвинению 68-летнего доцента кафедры стандартизации и метрологии УГАТУ в совершении преступлений по статьям «мелкое взяточничество» и «служебный подлог». Преподаватель за взятку, по 500 рублей со студента, проставил всем зачёт, не проверяя знание дисциплины. С 31 учащегося доцент получил 15,5 тысячи рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГТРК «Башкортостан﻿».

Детсадам — миллионные гранты

Как пишет газета «Кызыл тан﻿﻿», в конкурсе Минобрнауки РФ на предоставление грантов из федерального бюджета юридическим лицам приняли участие девять муниципальных дошкольных образовательных организаций Башкортостана. Среди восьми победителей федерального конкурса отмечены два детских сада Башкортостана — это Центр развития ребенка «Детский сад №7 «Улыбка» из Бирска — размер гранта составил 1 млн рублей, и детский сад № 212 из Уфы — сумма гранта составила 2 млн рублей.