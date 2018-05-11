УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Вечером пятницы столица Башкортостана встала в многокилометровых пробках, местами они достигли 9-баллов. Это связано с желанием уфимцев выехать на выходные за город, тем более что погода в уикенд обещает быть солнечной.

Согласно данным сервиса Яндекс, затруднение автодвижения наблюдается на выезде из города по проспекту Салавата Юлаева, от Бельского моста до улицы Губайдуллина.

Как видно на интерактивных картах, стоит транспорт и на центральных улицах города - Цюрупы, Октябрьской революции и Заки Валиди. Движение по проспекту Октября, улице Города Галле и Рихарда Зорге.

Скорость движения местами упала до 2 км/ч.