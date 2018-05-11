Жители Уфы сообщили о лжесотрудниках МЧС, принуждающих покупать пожарные извещатели Фото: автор Жители Уфы сообщили о лжесотрудниках МЧС, принуждающих покупать пожарные извещатели Фото: автор

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Главное управление МЧС России по Башкортостану поступили звонки жителей микрорайона Нижегородка Уфы о том, что по дворам ходят люди в форме сотрудников МЧС и принуждают покупать пожарные извещатели из расчета — один пожарный извещатель на 10 кв. метров жилой площади. Установить прибор также предлагалось за денежное вознаграждение.

«Если к вам приходят лжесотрудники МЧС России, в обязательном порядке попросите их предъявить служебные удостоверения. Будьте бдительны, сотрудники МЧС России ходят только в форменном обмундировании и с предъявлением служебного удостоверения. Войти в жилище возможно только с вашего согласия», — предупредили в пресс-службе регионального МЧС.

По закону граждане могут устанавливать датчики обнаружения дыма добровольно. Извещатели находятся в свободной продаже и не требуют специальных навыков при установке.

В ведомстве добавили, что органы госвласти и местного самоуправления проводят установку извещателей в жилых домах многодетных граждан, а также граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, бесплатно.