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11 мая Пятница

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На выходных Башкирию ждут ночные заморозки и потепление до +20

ОБЩЕСТВО

На выходных Башкирию ждут ночные заморозки и потепление до +20 Фото: ИА «Башинформ»

На выходных Башкирию ждут ночные заморозки и потепление до +20 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Переменчивая погода ждет на предстоящих выходных жителей Башкирии. По данным Башгидрометцентра, в субботу, 12 мая, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, местами заморозки в воздухе и на почве 0, -2. Днем 15-20 градусов.

В воскресенье, 13 мая, характер погоды не изменится. В столице республики будет солнечно: столбики термометров остановятся на отметке +16, +18 градусов днем, +3 — ночью. Дожди не прогнозируются. 

Теги: прогноз погоды, Башкирия
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