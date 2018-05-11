На выходных Башкирию ждут ночные заморозки и потепление до +20 Фото: ИА «Башинформ» На выходных Башкирию ждут ночные заморозки и потепление до +20 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Переменчивая погода ждет на предстоящих выходных жителей Башкирии. По данным Башгидрометцентра, в субботу, 12 мая, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, местами заморозки в воздухе и на почве 0, -2. Днем 15-20 градусов.

В воскресенье, 13 мая, характер погоды не изменится. В столице республики будет солнечно: столбики термометров остановятся на отметке +16, +18 градусов днем, +3 — ночью. Дожди не прогнозируются.