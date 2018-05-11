Автомобильный коврик, детская игрушка и бутылки из-под пива: со дна Солдатского озера в Уфе вытащили около 30 кг мусора Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы











Автомобильный коврик, детская игрушка и бутылки из-под пива: со дна Солдатского озера в Уфе вытащили около 30 кг мусора Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В парке им. И. Якутова в Уфе состоялось первое мероприятие Управления гражданской защиты столицы, участвующего во Всероссийской акции «Чистый берег».

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы, дайверы Уфимской школы дайвинга в течение четырех часов очищали дно озера Солдатское от бытового мусора. В общей сложности «подводные санитары» вытащили около 30 кг мусора. Бутылки, банки и баллоны из-под пива, винно-водочных изделий, полиэтиленовые пакеты и даже автомобильный коврик с пластмассовой игрушкой — теперь все это «богатство» лежит там, где ему самое место — в мусорном баке.

Всего к очистке привлекалось порядка 25 водолазов, сообщили в Управлении гражданской защиты. Целью Всероссийской акции «Чистый берег» является наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе.