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11 мая Пятница

Уфа   °

Автомобильный коврик, детская игрушка и бутылки из-под пива: со дна Солдатского озера в Уфе вытащили около 30 кг мусора

ОБЩЕСТВО

Автомобильный коврик, детская игрушка и бутылки из-под пива: со дна Солдатского озера в Уфе вытащили около 30 кг мусора

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

Автомобильный коврик, детская игрушка и бутылки из-под пива: со дна Солдатского озера в Уфе вытащили около 30 кг мусора

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В парке им. И. Якутова в Уфе состоялось первое мероприятие Управления гражданской защиты столицы, участвующего во Всероссийской акции «Чистый берег».

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы, дайверы Уфимской школы дайвинга в течение четырех часов очищали дно озера Солдатское от бытового мусора. В общей сложности «подводные санитары» вытащили около 30 кг мусора. Бутылки, банки и баллоны из-под пива, винно-водочных изделий, полиэтиленовые пакеты и даже автомобильный коврик с пластмассовой игрушкой — теперь все это «богатство» лежит там, где ему самое место — в мусорном баке. 

Всего к очистке привлекалось порядка 25 водолазов, сообщили в Управлении гражданской защиты. Целью Всероссийской акции «Чистый берег» является наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоемов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе.

Теги: экология, озеро
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