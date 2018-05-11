Крупнейший религиозный университет на территории СНГ «Нур-Мубарак» начинает сотрудничество с Российским исламским институтом в Уфе Фото: Олег Яровиков Крупнейший религиозный университет на территории СНГ «Нур-Мубарак» начинает сотрудничество с Российским исламским институтом в Уфе Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Крупнейший религиозный университет на территории СНГ, Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» в Алма-Ате начинает сотрудничество с Российским исламским институтом в Уфе.

Делегаты из Казахстана в рамках своего официального визита в столице Башкирии встретились с Верховным муфтием, Председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином и обсудили основные положения взаимного сотрудничества в сфере исламского духовного образования. Талгат Сафа Таджуддин рассказал гостям об исламском образовании на территории республики.

«В настоящее время в Российском исламском университете в Уфе учатся 780 шакирдов, из них 53 учащихся — из стран СНГ. С каждым годом в Башкортостане появляется все больше мечетей. Если в 1980 годы действовало всего лишь 16 мечетей, сегодня их больше тысячи, а в регионах России, подведомственных ЦДУМ, — 3,5 тысячи мечетей. Но построить мечеть это одно, основное — это знания, сегодня очень актуален вопрос подготовки кадров. В настоящее время мы имеем такую проблему, что большинство имамов в республике — пожилые, а нам нужны молодые кадры, — отметил Верховный муфтий. — Подписание соглашения о сотрудничестве между РИУ и «Нур-Мубарак» в сфере образования — необходимый и важный шаг. Мы — страны-соседи, и нам важно укреплять дружественные отношения, сотрудничество в духовно-образовательной сфере, надеемся, что это послужит укреплению взаимопонимания и дружбы между нашими странами».

Подписанное соглашение между учреждениями предусматривает обмен образовательными программами, преподавателями, опытом в сфере образования, возможность обучения в «Нур-Мубараке» студентов из Башкирии, стажировку преподавателей из республики в Казахстане.

«У нас в Казахстане такая же картина — 62 процента наших имамов — люди пожилого возраста, мы пытаемся закрыть эту нишу. В регионе имеются девять медресе, из них пять медресе-колледжи, выпускники получают дипломы государственного образца и могут быть имамами, поступать в университет «Нур-Мубарак», другие вузы. С Башкортостаном у нас давние исторические связи, одна акыда, один мазхаб, мы рады возобновить отношения с вашей республикой», — сказал наиб-муфтий ДУМ Казахстана Алау Адильбаев.

«Нас очень интересуют исторические связи башкирского народа и народа Казахстана, интересует история медресе «Галия» в Уфе, где получил религиозное образование наш великий просветитель, соотечественник Магжан Жумабаев. Мы рады установлению контакта с университетом при Центральном духовном управлении мусульман и будем дальше продолжать и углублять сотрудничество в сфере религиозного образования и подготовки кадров», — отметил проректор университета «Нур-Мубарак» Керим Шамшедин.

Справка. Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» — уникальное высшее учебное заведение в Республике Казахстан, которое ведет подготовку высококвалифицированных исламоведов, религиоведов, преподавателей арабского языка и литературы, переводчиков, отвечающих требованиям современности. На его базе успешно реализуется программа трехступенчатой модели исламского образования: бакалавриат, магистратура и докторантура.