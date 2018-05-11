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11 мая Пятница

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В Башкирии директор строительной компании арестована за мошенничество и невыплату зарплаты

ОБЩЕСТВО

В Башкирии директор строительной компании арестована за мошенничество и невыплату зарплаты Фото: tvc.ru

В Башкирии директор строительной компании арестована за мошенничество и невыплату зарплаты Фото: tvc.ru

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии задержана 51-летняя директор иглинской компании «Стройиндустрия». Ей предъявлено обвинение в невыплате сотрудникам зарплаты в 2014-2015 годах и в мошенничестве с недвижимостью, совершенном в 2015 году.

По версии следствия, директор не выплатила своему заместителю и еще двум работникам почти 900 тысяч рублей, при том что оборот предприятия составил за год 42 млн рублей.

Кроме того, она обманула жительницу райцентра, продав ей за 450 тысяч рублей квартиру, уже принадлежащую дольщикам.

Следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в СКР по РБ. В рамках расследования устанавливается круг потерпевших, предпринимаются меры для погашения задолженности.

Теги: зарплата, мошенничество, скр
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