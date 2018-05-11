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11 мая Пятница

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В Абзелиловском районе мать пятерых детей осталась без крова после пожара

ОБЩЕСТВО

В Абзелиловском районе мать пятерых детей осталась без крова после пожара Фото: Общественная приемная Единой России

В Абзелиловском районе мать пятерых детей осталась без крова после пожара Фото: Общественная приемная Единой России

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 Жители Абзелиловского района обратились за помощью в общественную приемную «Единой России». С жителями района встретился заместитель руководителя Региональной общественной приемной партии Наиль Магадиев.

За помощью обратилась мать пятерых детей. Она не может решить жилищный вопрос, возникший после того, как семья лишилась дома из-за пожара. Другая жительница района опасается, что не успеет получить государственную поддержку по программе «Молодая семья», так как в следующем году ей исполнится 36 лет. Одна из заявительниц попросила содействия в получении гражданства ее супругом, выходцем из ближнего зарубежья. Муж жительницы села Таштимерово участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но никогда не обращался за оформлением удостоверения, подтверждающего статус участника ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы, а сейчас пошатнувшееся здоровье требует длительного и специфического лечения, которое возможно получить, имея на руках соответствующий документ. По всем вопросам Наиль Магадиев дал консультации, а кто-то в ближайшее время получит конкретную помощь.

Затем представитель приемной Дмитрия Медведева в Уфе вручил от Общественной приемной ценные подарки ветеранам. Участники войны были искренне рады такому вниманию и поделились своими воспоминаниями о войне, о трудностях, которые приходилось преодолевать в послевоенные годы.

Теги: общественная приемная Дмитрия Медведева
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