Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.52 ↓

EUR 74.17 ↑

11 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе состоится Фестиваль счастливых семей

ОБЩЕСТВО

В Уфе состоится Фестиваль счастливых семей Фото: из открытых источников

В Уфе состоится Фестиваль счастливых семей Фото: из открытых источников

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15 мая в Уфимском государственном татарском театре «Нур» Управление по опеке и попечительству столицы и Центр «Семья» проводят Фестиваль счастливых семей, посвященный Международному дню семьи и Году семьи в Республике Башкортостан.

Мероприятие направлено на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта

семейных отношений в приемной семье, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей.

Участниками мероприятия станут дети, воспитывающиеся в замещающих семьях города Уфы, их опекуны. В рамках фестиваля будет организована концертная программа с выступлениями воспитанников замещающих семей и творческих коллективов Уфы, а также состоится награждение лучших замещающих семей столицы.

Также в программе предусмотрены творческие мастер-классы «Мастерская игрушек», игры для детей с участием аниматоров, фотовыставки «Наши достижения», «Незабываемые моменты детства».

Начало в 14 часов.

Теги: День семьи
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии прекратились поиски пропавшей в ноябре 2017 года 16-летней школьницы
В Башкортостане полиция официально завершила поиски пропавшей без вести 16-летней Валерии Ф. Сегодня с сайта МВД по РБ была удалена соответствующая орие
Объявлен сбор средств уроженке Башкортостана, погибшей в Испании
31-летняя Гульнур Киямова из Илишевского района республики погибла в Испании. 5 мая в отеле Рокетас-де-Мар г. Альмерия из-за неисправности отопительного
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Где в Уфе на следующей неделе отключат горячую и холодную воду
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды у потребителей на следующей неделе для проведения ремонтных работ. 14 мая с 10 до 20 ча
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть