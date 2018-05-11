В Уфе состоится Фестиваль счастливых семей Фото: из открытых источников В Уфе состоится Фестиваль счастливых семей Фото: из открытых источников

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15 мая в Уфимском государственном татарском театре «Нур» Управление по опеке и попечительству столицы и Центр «Семья» проводят Фестиваль счастливых семей, посвященный Международному дню семьи и Году семьи в Республике Башкортостан.

Мероприятие направлено на повышение авторитета семьи в обществе и распространение положительного опыта

семейных отношений в приемной семье, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей.

Участниками мероприятия станут дети, воспитывающиеся в замещающих семьях города Уфы, их опекуны. В рамках фестиваля будет организована концертная программа с выступлениями воспитанников замещающих семей и творческих коллективов Уфы, а также состоится награждение лучших замещающих семей столицы.

Также в программе предусмотрены творческие мастер-классы «Мастерская игрушек», игры для детей с участием аниматоров, фотовыставки «Наши достижения», «Незабываемые моменты детства».

Начало в 14 часов.