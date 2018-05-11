УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Комитет гражданских инициатив и Фонд Алексея Кудрина при поддержке Общественной палаты Башкортостана объявили о старте регионального этапа ежегодной национальной премии «Гражданская инициатива».

Участником может стать гражданин, который имеет социальный проект или общественную инициативу. Каждый должен в срок до 15 мая разместить заявку проекта на официальном сайте премии либо направить ее на электронную почту info@premiagi.ru. Все участники регионального этапа премии получают возможность побороться за победу в федеральном этапе.

Национальная премия «Гражданская инициатива» проводится по 13 номинациям, охватывающим все ключевые сферы жизнедеятельности:

1. «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации школ молодежных лидеров и волонтёров и т.п.);

2. «Воздух свободы» (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод и т.п.);

3. «Новое слово» (гражданские инициативы в области создания новых журналистских и просветительских медиа, либо ярких проектов внутри действующих средств массовой информации);

4. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы);

5. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным детям и взрослым);

6. «Память» (инициативы по увековечиванию памяти погибших в войнах, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений);

7. «Зеленая планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных);

8. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни);

9. «Протяни руку» (действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших);

10. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, по духовному развитию личности);

11. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства);

12. «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, старикам, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.);

13. «Наш общий дом – Россия» (гражданские инициативы, направленные на толерантное отношение людей разных национальностей, оказание помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств).

Подведение итогов регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» и торжественная церемония вручения призов – статуэток «Живой капли добрых дел» состоится в Уфе в конце мая.

По вопросам участия в региональном этапе премии можно обращаться в Службу мониторинга, экспертизы и поддержки НКО – Ресурсный центр Аппарата Общественной палаты РБ по телефонам 8 (347) 218-12-52, моб. 8-917-494-3204.