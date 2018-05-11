Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.52 ↓

EUR 74.17 ↑

11 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдёт региональный этап конкурса на соискание национальной премии «Гражданская инициатива»

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Комитет гражданских инициатив и Фонд Алексея Кудрина при поддержке Общественной палаты Башкортостана объявили о старте регионального этапа ежегодной национальной премии «Гражданская инициатива».

Участником может стать гражданин, который имеет социальный проект или общественную инициативу. Каждый должен в срок до 15 мая разместить заявку проекта на официальном сайте премии либо направить ее на электронную почту info@premiagi.ru. Все участники регионального этапа премии получают возможность побороться за победу в федеральном этапе.

Национальная премия «Гражданская инициатива» проводится по 13 номинациям, охватывающим все ключевые сферы жизнедеятельности:

1. «Ростки новой власти» (гражданские инициативы в области местного самоуправления, решения вопросов ЖКХ, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации школ молодежных лидеров и волонтёров и т.п.);

2. «Воздух свободы» (политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских прав и свобод и т.п.);

3. «Новое слово» (гражданские инициативы в области создания новых журналистских и просветительских медиа, либо ярких проектов внутри действующих средств массовой информации);

4. «Раздвинь границы возможностей» (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы);

5. «Сохрани жизнь» (гражданские инициативы в организации помощи больным детям и взрослым);

6. «Память» (инициативы по увековечиванию памяти погибших в войнах, оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений);

7. «Зеленая планета» (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных);

8. «Здоровье нации» (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни);

9. «Протяни руку» (действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших);

10. «Духовное наследие» (инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, по духовному развитию личности);

11. «Семья будущего» (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства);

12. «Чужого горя не бывает» (гражданские инициативы в помощь бездомным, старикам, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.);

13. «Наш общий дом – Россия» (гражданские инициативы, направленные на толерантное отношение людей разных национальностей, оказание помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств).

Подведение итогов регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива» и торжественная церемония вручения призов – статуэток «Живой капли добрых дел» состоится в Уфе в конце мая.

По вопросам участия в региональном этапе премии можно обращаться в Службу мониторинга, экспертизы и поддержки НКО – Ресурсный центр Аппарата Общественной палаты РБ по телефонам 8 (347) 218-12-52, моб. 8-917-494-3204.

Теги: гражданские инициативы, конкурс
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии прекратились поиски пропавшей в ноябре 2017 года 16-летней школьницы
В Башкортостане полиция официально завершила поиски пропавшей без вести 16-летней Валерии Ф. Сегодня с сайта МВД по РБ была удалена соответствующая орие
Объявлен сбор средств уроженке Башкортостана, погибшей в Испании
31-летняя Гульнур Киямова из Илишевского района республики погибла в Испании. 5 мая в отеле Рокетас-де-Мар г. Альмерия из-за неисправности отопительного
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Где в Уфе на следующей неделе отключат горячую и холодную воду
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды у потребителей на следующей неделе для проведения ремонтных работ. 14 мая с 10 до 20 ча
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть