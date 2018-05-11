В Башкирии найден 26-летний Виталий Трусков, пропавший два месяца назад Фото: РОО "Поиск детей - Уфа" В Башкирии найден 26-летний Виталий Трусков, пропавший два месяца назад Фото: РОО "Поиск детей - Уфа"

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше двух месяцев 26-летний житель Давлеканово Виталий Трусков не давал о себе знать. В пятницу, 11 мая, волонтеры РОО «Поиск детей – Уфа» сообщили хорошую новость: парень нашелся. Подробности его исчезновения уточняются.

«Сейчас парень находится с родственниками. Жив и здоров», — уточнил агентству «Башинформ» руководитель добровольческого движения по поиску людей в республике Павел Нестеров.

Напомним, Виталий Трусков пропал 26 февраля 2018 года. Молодой человек вышел из дома и, по словам близких, отправился в Уфу.