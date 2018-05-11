Башкирия в федеральных СМИ: как узнали про подвиг Матросова, «Уфа» готова выступить в Лиге Европы, набережную Белой разовьют по конкурсу Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: как узнали про подвиг Матросова, «Уфа» готова выступить в Лиге Европы, набережную Белой разовьют по конкурсу Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Подвиг Александра Матросова стал известен благодаря маршалу СССР. 19-летний уфимский парень совершил подвиг в феврале 1943-го, а указ о присвоении Матросову звания Героя Советского Союза был принят только 19 июня.

Неотмеченный герой. Как пишет газета «Московский комсомолец﻿», «мы могли никогда и не узнать о главном национальном герое Великой Отечественной войны Александре Матросове, если бы не маршал СССР Андрей Ерёменко. 19-летний уфимский парень совершил подвиг 27 февраля 1943 года. Указ о присвоении Матросову звания Героя Советского Союза был принят только 19 июня. И произошло это лишь после того, как о героическом поступке узнал новый командующий Калининским фронтом генерал-полковник Ерёменко».

Оказывается, командование фронта, зная о героическом подвиге рядового Матросова, никак его не отметило.

Как вспоминал позднее в мемуарах маршал Ерёменко, «этот подвиг был совершен еще до моего прибытия на Калининский фронт. Я поинтересовался, как отмечен самоотверженный поступок советского солдата. Оказалось, что пока никак. Это удивило меня». Тогда новый командующий фронтом направил офицера управления, который на месте выяснил обстоятельства героического поступка и изучил биографию юноши.

«Саша стал беспризорником, но, попав в колонии под влияние хорошего коллектива и вдумчивых воспитателей, стал настоящим комсомольцем», — рассказывает маршал.

«На основании полученных данных командование направило представление о присвоении рядовому Александру Матросову звания Героя Советского Союза посмертно, и указом президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года он стал национальным героем. 11 сентября 1943 года вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина об увековечивании памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, а 18 октября нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия издал приказ о реорганизации Уфимской трудовой колонии несовершеннолетних заключенных, где воспитывался будущий герой, в Уфимскую трудовую воспитательную колонию имени Александра Матросова». Летом 1966 года маршал Ерёменко посетил Уфу и открыл в колонии мемориальный музей Александра Матросова, рассказали в газете.

Набережную реки Белой разовьют по конкурсу. Открылся конкурс на лучшее творческое предложение по архитектурно-градостроительной концепции развития южного склона и набережной реки Белой в Уфе. Об этом «Стройгазете﻿» сообщили в Союзе архитекторов России. К участию в конкурсе приглашены дипломированные архитекторы и градостроители и авторские коллективы.

В сообщении говорится, что значительная часть располагающихся на территории проектирования и прилегающих к ней объектов относится к объектам культурного наследия. В центральной части территории проектирования, на месте Монумента Дружбы, располагался Уфимский Кремль, давший начало развитию города. «Следует особое внимание уделить взаимодействию проектируемых объектов и существующей застройки, а также подчеркнуть историческое значение этой территории для города», — призывают специалисты.

В союзе архитекторов отметили, что вдоль набережной предлагается сформировать общественное пространство городского значения. Основная задача участников конкурса — предложить градостроительную композицию, формирующую комфортную среду для жизни, работы и отдыха, предусмотреть пешеходные и транспортные связи застройки и набережной.

Регистрация на конкурс завершится 10 июля, крайний срок подачи проектов — 9 октября. Результаты конкурса будут объявлены 25 октября 2018 года. Общий призовой фонд составит 900 тысяч рублей, добавили в газете.

«Уфа» готова выступить в Лиге Европы. Футбольный клуб «Уфа» готов принять участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2018/19, однако все будет зависеть от решения комиссии по лицензированию клубов. Об этом ТАСС﻿ сообщил гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Право выступить в следующем розыгрыше Лиги Европы завоевал «Тосно», в среду ставший обладателем Кубка России. Ранее в РФС сообщили, что «Тосно» не сможет получить лицензию УЕФА, потому что не подал вовремя заявку. Таким образом, в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне сыграет команда, которая займет четвертое место в РФПЛ. Клубы, которые завершат чемпионат на пятой и шестой строчках, выступят в квалификации Лиги Европы с третьего и второго раундов соответственно.

«Мы готовы выступить в футбольной Лиге Европы, однако, повторюсь, окончательное решение принимаем не мы», — отметил Газизов.

Перед последним туром чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице находится «Уфа» (40 очков), тульский «Арсенал» отстает от шестой позиции на одно очко, грозненский «Ахмат» — на два, сообщает ТАСС.

Смерть в отеле. Россиянка погибла в отеле в испанском городе Альмерия, родители девушки ищут средства для транспортировки ее тела на родину, сообщила РИА Новости﻿ родственница погибшей Ирина Киямова. По ее словам, трагедия с 31-летней жительницей Илишевского района Башкирии Гульнур Киямовой произошла в минувшую субботу в отеле Рокетас-де-Мар в испанском городе Альмерия.

«В ночное время в отеле случилась утечка газа из-за неисправности отопительного оборудования. Спасатели эвакуировали 80 человек, Гульнур Киямову спасти не удалось. Она отравилась газом. Сейчас необходимо срочно перевезти тело на родину. Страховка покрывает лишь часть средств. Родители объявили сбор средств», — сообщила родственница погибшей. По ее словам, транспортировка тела девушки будет стоить около 9 тысяч евро.

Сообщается, что испанская гражданская гвардия возбудила уголовное дело по факту гибели девушки, а родственники Гульнур держат связь через российское консульство.

Об этой трагедии сообщили также телеканалы НТВ﻿ и РЕН ТВ﻿.