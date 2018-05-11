Здание медресе «Хасания» в Уфе включили в реестр объектов культурного наследия Фото: vk.com Здание медресе «Хасания» в Уфе включили в реестр объектов культурного наследия Фото: vk.com

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Здание медресе «Хасания» при Третьей соборной мечети Уфы включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Управления по государственной охране объектов культурного наследия республики.

Двухэтажное кирпичное здание медресе по улице Лесопильной, 34, построенное в начале прошлого века на пожертвования мусульман, ранее входило в реестр выявленных объектов культурного наследия. Активисты движения «Архзащита Уфы» и представители ЦДУМ России высказывали опасения по поводу сохранности старого здания – в непосредственной близости ведется строительство жилого комплекса «Старый центр».

Согласно документу, на территории медресе запрещается строительство объектов капитального строительства, а также любая деятельность, нарушающая целостность объекта и создающая угрозу его повреждение, разрушения или уничтожения.