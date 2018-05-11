УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

День диагностики меланомы пройдет 21 мая. В этот день все жители республики бесплатно смогут получить консультацию и пройти обследование пигментных новообразований кожи. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или по телефону горячей линии 8 800 2000 345. В Уфе в акции будут участовать двадцать клиник.

Ежегодно в мире диагностируется свыше 232 тысяч новых случаев заболевания меланомой. Это злокачественная опухоль кожи, которая очень быстро дает метастазы и способна привести к летальному исходу буквально за несколько месяцев. По статистике, четверть заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего выявления. В России эта цифра доходит до 40 процентов, в то время как при ранней диагностике заболевание излечимо в 90 процентах случаев.

Среди факторов, способствующих ежегодному росту заболеваемости, — ухудшение экологической ситуации, увеличение проницаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, мода на загар и, как следствие, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств или использование средств с низким фактором защиты, а также активное посещение солярия.

Несмотря на важность проблемы, уровень осведомленности населения о роли ультрафиолетовых лучей в развитии меланомы и других раков кожи остается довольно низким.

Именно поэтому Европейская Академия Дерматологии и Венерологии /EADV/ с 1999 года проводит Европейскую Кампанию - День диагностики меланомы, во время которой дерматологи проводят бесплатные осмотры пациентов с целью ранней диагностики заболевания. На сегодняшний день эту инициативу поддержали более 30 европейских стран.

Благодаря проекту ежегодно за один день удается спасти несколько сотен жизней, и еще тысячи людей узнают о важности ежедневной защиты от солнца как метода профилактики раковых новообразований кожи.