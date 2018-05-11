Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.52 ↓

EUR 74.17 ↑

11 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет День диагностики меланомы

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 май 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

День диагностики меланомы пройдет 21 мая. В этот день все жители республики бесплатно смогут получить консультацию и пройти обследование пигментных новообразований кожи. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или по телефону горячей линии 8 800 2000 345. В Уфе в акции будут участовать двадцать клиник.

Ежегодно в мире диагностируется свыше 232 тысяч новых случаев заболевания меланомой. Это злокачественная опухоль кожи, которая очень быстро дает метастазы и способна привести к летальному исходу буквально за несколько месяцев. По статистике, четверть заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего выявления. В России эта цифра доходит до 40 процентов, в то время как при ранней диагностике заболевание излечимо в 90 процентах случаев.

Среди факторов, способствующих ежегодному росту заболеваемости, — ухудшение экологической ситуации, увеличение проницаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, мода на загар и, как следствие, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств или использование средств с низким фактором защиты, а также активное посещение солярия.

Несмотря на важность проблемы, уровень осведомленности населения о роли ультрафиолетовых лучей в развитии меланомы и других раков кожи остается довольно низким.

Именно поэтому Европейская Академия Дерматологии и Венерологии /EADV/ с 1999 года проводит Европейскую Кампанию  - День диагностики меланомы,  во время которой дерматологи проводят бесплатные осмотры пациентов с целью ранней диагностики заболевания. На сегодняшний день эту инициативу поддержали более 30 европейских стран.

Благодаря проекту ежегодно за один день удается спасти несколько сотен жизней, и еще тысячи людей узнают о важности ежедневной защиты от солнца как метода профилактики раковых новообразований кожи.

Теги: профилактика
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии прекратились поиски пропавшей в ноябре 2017 года 16-летней школьницы
В Башкортостане полиция официально завершила поиски пропавшей без вести 16-летней Валерии Ф. Сегодня с сайта МВД по РБ была удалена соответствующая орие
Объявлен сбор средств уроженке Башкортостана, погибшей в Испании
31-летняя Гульнур Киямова из Илишевского района республики погибла в Испании. 5 мая в отеле Рокетас-де-Мар г. Альмерия из-за неисправности отопительного
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Где в Уфе на следующей неделе отключат горячую и холодную воду
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды у потребителей на следующей неделе для проведения ремонтных работ. 14 мая с 10 до 20 ча
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть