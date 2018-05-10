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10 мая Четверг

Уфа   °

Рустэм Хамитов поручил привести в порядок дорогу в Караидельском районе

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поручил привести в порядок дорогу в Караидельском районе Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов поручил привести в порядок дорогу в Караидельском районе Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на приёме граждан, который провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, жительница Уфы Екатерина Мураева по просьбе родственников из Караидельского района рассказала о некачественно проведённом ремонте дороги Зуевка – Чебыково. После него люди оказались фактически отрезаны от внешнего мира.

В прошлом году тендер на отсыпку дороги на сумму свыше 12 млн рублей выиграло ООО «Уфакран». По словам Екатерины Мураевой, подрядчик просто засыпал дорогу толстым слоем глины и песка. Если раньше жители Чебыково могли хоть как-то по ней проехать, то после таяния снега невозможно ни заехать в деревню, ни выехать из неё ни на одном виде транспорта. Недавно, чтобы доставить человека в больницу, понадобилось почти шесть часов, чтобы выбраться из населённого пункта на тракторе.

Рустэм Хамитов связался по телефону с главой района Ильдаром Гарифуллиным и поручил совместно с Правительством республики решить проблему с дорогой. Руководитель региона также отметил, что к изучению сложившейся ситуации, в том числе деятельности подрядчика, будут привлечены правоохранительные органы.

Теги: глава рб, дороги
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