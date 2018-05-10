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10 мая Четверг

Уфа   °

Уфимка Гузель Айдарбекова борется за жизнь в надежде победить страшный диагноз

ОБЩЕСТВО

Уфимка Гузель Айдарбекова борется за жизнь в надежде победить страшный диагноз Фото: скриншот из сюжета Вся Уфа

Уфимка Гузель Айдарбекова борется за жизнь в надежде победить страшный диагноз Фото: скриншот из сюжета Вся Уфа

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

 Уфимка Гузель Айдарбекова борется за жизнь в надежде победить рак яичников.

Девушке может помочь дорогостоящая операция в Москве. Речь идет о сумме в несколько сот тысяч рублей. Операция Гузель назначена на начало июня. 

Гузель Айдарбековой 35 лет. До прошлого года она жила жизнью обычного человека, мечтала, строила планы. Однажды, заказав суши, ощутила странную боль в животе. Но еда оказалась ни при чем, тщательное обследование вскрыло страшный диагноз.

Первое, с чем пришлось попрощаться девушке, – это красивые длинные волосы. Гузель поддерживает семья, на время лечения она переехала к сестре. 

Небольшая часть суммы уже собрана, но остается еще больше половины. Гузель и ее родные очень надеются, что мир не без добрых людей, сообщает телеканал﻿ «Вся Уфа». 

«Я бы хотела сказать, чтобы люди не пожалели хотя бы сто рублей, чтобы Гузель собрала нужную сумму и вылечилась», — говорит сестра Гузель Айдарбековой Мария Шакирзянова.

Теги: благотворительность, сбор средств
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