Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.00

EUR 75.04

10 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе во Всероссийский день посадки леса будут высажены 300 саженцев хвойных деревьев

ОБЩЕСТВО

В Уфе во Всероссийский день посадки леса будут высажены 300 саженцев хвойных деревьев Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе во Всероссийский день посадки леса будут высажены 300 саженцев хвойных деревьев Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкортостан присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса». Мероприятие будет проведено Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан в рамках Года добровольца и в целях сохранения, восстановления и приумножения национального лесного потенциала.

В период с 3 по 19 мая акция проходит во всех лесничествах республики с привлечением добровольцев, школьников, студентов, администраций муниципальных образований, общественных организаций, местного населения и средств массовой информации.

Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза РБ, центральное мероприятие экологической акции «Всероссийский день посадки леса» состоится 12 мая 2018 года в 10.00 в сквере имени лесовода Г. Рутто.

В ходе Всероссийского дня посадки леса 12 мая планируется высадить порядка 300 саженцев хвойных пород, в основном сосны, привезенных из Архангельского, Стерлитамакского и Уфимского лесхозов.

В экологической акции примут участие члены Правительства РБ, сотрудники администрации главы РБ и аппарата Правительства РБ, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, работники администрации Советского района г. Уфы, Уфимского лесхоза, Уфимского лесотехнического техникума, Учебно-опытного хозяйства — Уфимского лимонария и сотрудники Минлесхоза РБ.

Общая площадь парка, носящего имя выдающегося лесовода республики Георгия Михайловича Рутто, составляет семь гектаров. Он находится на территории Уфимского лесничества, неподалеку от санатория «Зеленая роща» и лимонария. 

Теги: экология, лес
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии прекратились поиски пропавшей в ноябре 2017 года 16-летней школьницы
В Башкортостане полиция официально завершила поиски пропавшей без вести 16-летней Валерии Ф. Сегодня с сайта МВД по РБ была удалена соответствующая орие
Как и когда сажать картофель - рекомендации экспертов Башкирского НИИ сельского хозяйства
 По данным Минсельхоза РБ, в этом году картофельные наделы займут 86 тысяч га, из них только 1,5 тыс. га – в хозяйствах, основная доля – в частном секто
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Стало известно, сколько жителей Башкирии переехали в другие регионы
За первые три месяца текущего года 10,8 тысячи жителей Башкирии выбыли за пределы республики. Сменили свое прежнее место жительства на Башкирию 9,1 тыся
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть