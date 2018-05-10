В Уфе во Всероссийский день посадки леса будут высажены 300 саженцев хвойных деревьев Фото: ИА «Башинформ» В Уфе во Всероссийский день посадки леса будут высажены 300 саженцев хвойных деревьев Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкортостан присоединится к акции «Всероссийский день посадки леса». Мероприятие будет проведено Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан в рамках Года добровольца и в целях сохранения, восстановления и приумножения национального лесного потенциала.

В период с 3 по 19 мая акция проходит во всех лесничествах республики с привлечением добровольцев, школьников, студентов, администраций муниципальных образований, общественных организаций, местного населения и средств массовой информации.

Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза РБ, центральное мероприятие экологической акции «Всероссийский день посадки леса» состоится 12 мая 2018 года в 10.00 в сквере имени лесовода Г. Рутто.

В ходе Всероссийского дня посадки леса 12 мая планируется высадить порядка 300 саженцев хвойных пород, в основном сосны, привезенных из Архангельского, Стерлитамакского и Уфимского лесхозов.

В экологической акции примут участие члены Правительства РБ, сотрудники администрации главы РБ и аппарата Правительства РБ, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, работники администрации Советского района г. Уфы, Уфимского лесхоза, Уфимского лесотехнического техникума, Учебно-опытного хозяйства — Уфимского лимонария и сотрудники Минлесхоза РБ.

Общая площадь парка, носящего имя выдающегося лесовода республики Георгия Михайловича Рутто, составляет семь гектаров. Он находится на территории Уфимского лесничества, неподалеку от санатория «Зеленая роща» и лимонария.