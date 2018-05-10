Объявлен сбор средств уроженке Башкортостана, погибшей в Испании
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
31-летняя Гульнур Киямова из Илишевского района республики погибла в Испании. 6 мая в отеле Рокетас-де-Мар г. Альмерия в из-за неисправности отопительного оборудования случилась утечка газа.
Были эвакуированы 80 человек. Наша землячка погибла от отравления газом. Было возбуждено уголовное дело.
Чтобы тело погибшей вернуть на родину, нужна сумма в 9000 евро. Как выяснилось, страховка может покрыть только часть затрат на транспортировку.
Родственники Гульнур объявили в соцсетях сбор средств.
Счет «Сбербанка»: 4276 8060 5600 1497
Телефон: 8 (917) 797-55-57 Ирина Киямова