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10 мая Четверг

Уфа   °

Объявлен сбор средств уроженке Башкортостана, погибшей в Испании

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

31-летняя Гульнур Киямова из Илишевского района республики погибла в Испании. 6 мая в отеле Рокетас-де-Мар г. Альмерия в из-за неисправности отопительного оборудования случилась утечка газа.

Были эвакуированы 80 человек. Наша землячка погибла от отравления газом. Было возбуждено уголовное дело.

Чтобы тело погибшей вернуть на родину, нужна сумма в 9000 евро. Как выяснилось, страховка может покрыть только часть затрат на транспортировку. 

Родственники Гульнур объявили в соцсетях сбор средств. 

Счет «Сбербанка»: 4276 8060 5600 1497

Телефон: 8 (917) 797-55-57 Ирина Киямова

Теги: сбор средств
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