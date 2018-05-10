В двух районах Башкирии прогнозируется 4 класс пожарной опасности Фото: Олег Яровиков В двух районах Башкирии прогнозируется 4 класс пожарной опасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС РФ по региону со ссылкой на сведения Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 11 мая по республике ожидается 1, 3 классы пожароопасности, местами 2 и 4 классы.

«4 класс пожарной опасности прогнозируется в Куюргазинском и Хайбуллинском районах. В период установления 4 класса лесные пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги», — пояснили в ведомстве.

МЧС призывает местных жителей быть крайне осторожными в обращении с открытым огнём, не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные попытки детей.

«Исключите пребывание в лесу в районах, где установился 4 класс пожарной опасности, — сообщили в региональном МЧС. — Контроль оперативной обстановки ведется с помощью мобильных групп в муниципальных образованиях, состоящих из работников лесничеств, администраций, сотрудников органов внутренних дел, личного состава государственной противопожарной службы, добровольцев, местных жителей; космического мониторинга».

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному номеру «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или 8-800-3580-00-11.