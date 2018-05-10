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В Башкирии зарегистрировано девять термоточек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии зарегистрировано девять термоточек Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии зарегистрировано девять термоточек Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, по данным космического мониторинга на 16.00 10 мая, зарегистрировано девять термических точек. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на проверку каждого сигнала о термоточке направляется оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

«Горение травы подтверждено и потушено на территории Уфимского района (н.п. Казарма, на расстоянии 3,249 км. Площадь 0,05 га) и Стерлитамакского района (н.п. Кармаскалы, на расстоянии 2,55 км. Площадь 0,05 га). Шесть случаев термоточек не подтвердились», — проинформировали в ведомстве.

Теги: МЧС, космический мониторинг
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