В Башкирии зарегистрировано девять термоточек Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии зарегистрировано девять термоточек Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, по данным космического мониторинга на 16.00 10 мая, зарегистрировано девять термических точек. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на проверку каждого сигнала о термоточке направляется оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

«Горение травы подтверждено и потушено на территории Уфимского района (н.п. Казарма, на расстоянии 3,249 км. Площадь 0,05 га) и Стерлитамакского района (н.п. Кармаскалы, на расстоянии 2,55 км. Площадь 0,05 га). Шесть случаев термоточек не подтвердились», — проинформировали в ведомстве.