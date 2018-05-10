Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.00

EUR 75.04

10 мая Четверг

Уфа   °

Жителей республики приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Йәнбикә - первая башкирская женщина»

ОБЩЕСТВО

Жителей республики приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Йәнбикә - первая башкирская женщина»

Фото: Олег Яровиков

Жителей республики приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Йәнбикә - первая башкирская женщина»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии приглашают пофантазировать, как выглядела и какой была первая башкирская женщина Йәнбикә, упоминаемая в известном эпосе и памятнике башкирской словесности «Урал батыр». Йәнбикә и ее муж Йәнбирҙе были родителями Урала и Шульгена, и, согласно легенде, являются предками башкир, живших на Урале еще в доисторические времена.

«Идея этого конкурса назревала давно, — рассказала журналистам на пресс-конференции заместитель председателя Общества башкирских женщин Гаухар Батталова. — Нам интересно узнать, какой представляют жители республики первую башкирскую женщину, где и как жила, чем питалась, какими орудиями пользовалась. Многих интересуют эти вопросы. Данным конкурсом мы хотим привлечь внимание соотечественников к историческому прошлому башкирского народа, а также повысить статус женщины в обществе и популяризовать нематериальные объекты культурного наследия на примере эпоса «Урал батыр». Специально для конкурса изготовлен логотип, он изображает природу нашего края и творческое начало женщины». 

В конкурсе  рисунков «Йәнбикә — первая башкирская женщина» могут принять участие учащиеся образовательных учреждений, художественных школ, художники — как любители, так и профессионалы. Принимаются художественные работы, выполненные на любом материале в любой технике рисования.  Прием конкурсных работ производится  с 10 мая до 30 ноября по адресу: 450077, г.Уфа, ул. Ленина, 56, Дом дружбы народов, методкабинет. Телефон для справок: 272-55-01. 

Оценивать работы будут известные художники республики, преподаватель художественной школы. Победителей конкурса объявят до 7 декабря, победителей наградят к концу года. Запланирована выставка самых лучших конкурсных работ.  

Теги: конкурс рисунков, Общество башкирских женщин
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Как и когда сажать картофель - рекомендации экспертов Башкирского НИИ сельского хозяйства
 По данным Минсельхоза РБ, в этом году картофельные наделы займут 86 тысяч га, из них только 1,5 тыс. га – в хозяйствах, основная доля – в частном секто
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Стало известно, сколько жителей Башкирии переехали в другие регионы
За первые три месяца текущего года 10,8 тысячи жителей Башкирии выбыли за пределы республики. Сменили свое прежнее место жительства на Башкирию 9,1 тыся
Рустэм Хамитов прошёл в колонне «Бессмертного полка»
Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в шествии в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Руководитель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть