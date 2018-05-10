Жителей республики приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Йәнбикә - первая башкирская женщина» Фото: Олег Яровиков







Жителей республики приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Йәнбикә - первая башкирская женщина» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкирии приглашают пофантазировать, как выглядела и какой была первая башкирская женщина Йәнбикә, упоминаемая в известном эпосе и памятнике башкирской словесности «Урал батыр». Йәнбикә и ее муж Йәнбирҙе были родителями Урала и Шульгена, и, согласно легенде, являются предками башкир, живших на Урале еще в доисторические времена.

«Идея этого конкурса назревала давно, — рассказала журналистам на пресс-конференции заместитель председателя Общества башкирских женщин Гаухар Батталова. — Нам интересно узнать, какой представляют жители республики первую башкирскую женщину, где и как жила, чем питалась, какими орудиями пользовалась. Многих интересуют эти вопросы. Данным конкурсом мы хотим привлечь внимание соотечественников к историческому прошлому башкирского народа, а также повысить статус женщины в обществе и популяризовать нематериальные объекты культурного наследия на примере эпоса «Урал батыр». Специально для конкурса изготовлен логотип, он изображает природу нашего края и творческое начало женщины».

В конкурсе рисунков «Йәнбикә — первая башкирская женщина» могут принять участие учащиеся образовательных учреждений, художественных школ, художники — как любители, так и профессионалы. Принимаются художественные работы, выполненные на любом материале в любой технике рисования. Прием конкурсных работ производится с 10 мая до 30 ноября по адресу: 450077, г.Уфа, ул. Ленина, 56, Дом дружбы народов, методкабинет. Телефон для справок: 272-55-01.

Оценивать работы будут известные художники республики, преподаватель художественной школы. Победителей конкурса объявят до 7 декабря, победителей наградят к концу года. Запланирована выставка самых лучших конкурсных работ.