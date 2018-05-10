Минздрав Башкирии опроверг информацию о сборе средств на восстановление отделения патологии новорожденных
Минздрав Башкирии опроверг информацию о сборе средств на восстановление отделения патологии новорожденных Фото: ИА «Башинформ»
Минздрав Башкирии опроверг информацию о сборе средств на восстановление отделения патологии новорожденных Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В социальных сетях жители Башкирии обсуждают распространяемую информацию о якобы благотворительной помощи, которую объявило Министерство здравоохранения республики.
В сообщениях просят сдать посильные средства на восстановление отделения патологии новорожденных и недоношенных детей в акушерском корпусе РКБ имени Г.Г. Куватова.
«Минздравом РБ и РКБ им. Г.Г.Куватова сбор благотворительных средств не инициирован. На сегодняшний день отделение патологии новорожденных и недоношенных детей функционирует в полном объеме», — уточнили в пресс-службе ведомства.