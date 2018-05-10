Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.00

EUR 75.04

10 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии определили логотип Общества башкирских женщин

ОБЩЕСТВО

В Башкирии определили логотип Общества башкирских женщин

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии определили логотип Общества башкирских женщин

Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общество башкирских женщин подвело итоги  конкурса на символику организации, объявленного в начале марта. В нем приняли участие частные лица и авторские коллективы. 

Лучшим был признан проект преподавателя кафедры дизайна и национальных искусств Высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая Казанского федерального университета Гульназ Ахметшиной. Победительница получила в дар ювелирное украшение от организации «Богатство нации», с которой было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Также за активное участие в конкурсе отмечена ассистент данной кафедры Зухра Галиева.

Этот логотип организации будет взят за основу медали «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәhе» («Женщина — мать нации»). Награда будет носить имя известного деятеля женского движения Рабиги Кушаевой и будет вручаться выдающимся женщинам, внесшим вклад в общественную работу,  а также примерным многодетным матерям,  сообщила на пресс-конференции председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

Теги: символика, Общество башкирских женщин
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Как и когда сажать картофель - рекомендации экспертов Башкирского НИИ сельского хозяйства
 По данным Минсельхоза РБ, в этом году картофельные наделы займут 86 тысяч га, из них только 1,5 тыс. га – в хозяйствах, основная доля – в частном секто
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Стало известно, сколько жителей Башкирии переехали в другие регионы
За первые три месяца текущего года 10,8 тысячи жителей Башкирии выбыли за пределы республики. Сменили свое прежнее место жительства на Башкирию 9,1 тыся
Рустэм Хамитов прошёл в колонне «Бессмертного полка»
Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в шествии в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Руководитель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть