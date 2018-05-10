В Башкирии определили логотип Общества башкирских женщин Фото: Олег Яровиков









В Башкирии определили логотип Общества башкирских женщин Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Общество башкирских женщин подвело итоги конкурса на символику организации, объявленного в начале марта. В нем приняли участие частные лица и авторские коллективы.

Лучшим был признан проект преподавателя кафедры дизайна и национальных искусств Высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая Казанского федерального университета Гульназ Ахметшиной. Победительница получила в дар ювелирное украшение от организации «Богатство нации», с которой было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Также за активное участие в конкурсе отмечена ассистент данной кафедры Зухра Галиева.

Этот логотип организации будет взят за основу медали «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәhе» («Женщина — мать нации»). Награда будет носить имя известного деятеля женского движения Рабиги Кушаевой и будет вручаться выдающимся женщинам, внесшим вклад в общественную работу, а также примерным многодетным матерям, сообщила на пресс-конференции председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.