В Башкирии прекратились поиски пропавшей в ноябре 2017 года 16-летней школьницы Фото: МВД по РБ В Башкирии прекратились поиски пропавшей в ноябре 2017 года 16-летней школьницы Фото: МВД по РБ

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане полиция официально завершила поиски пропавшей без вести 16-летней Валерии Ф. Сегодня с сайта МВД по РБ была удалена соответствующая ориентировка.

«Девушка жива, здорова. Её местонахождение установлено. Подростка передали родным», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД.

Где девушку нашли, не сообщается. Известно, что ее местонахождение было установлено в апреле текущего года.

Как сообщалось ранее, полиция по Белебеевскому району разыскивала без вести пропавшую школьницу, ушедшую из дома, со 2 ноября 2017 года.