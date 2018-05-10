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В Москве уроженцы Башкирии с песней «Шаймуратов генерал» прошли в колонне участников акции «Бессмертный полк»

ОБЩЕСТВО

В Москве уроженцы Башкирии с песней «Шаймуратов генерал» прошли в колонне участников акции «Бессмертный полк»

Фото: Азат Гафуров

В Москве уроженцы Башкирии с песней «Шаймуратов генерал» прошли в колонне участников акции «Бессмертный полк»

Фото: Азат Гафуров

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульчачак Ханнанова /.

Активисты Башкирского национально-культурного центра «Ак тирма» при поддержке Полномочного представительства РБ при Президенте РФ, партии ветеранов России и землячества Башкортостана провели в Москве митинг, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Он прошел в сквере имени Николая Яковлевича Киселева на Новом Арбате -  русского партизана, уроженца села Богородское Благовещенского района Башкирии, спасшего во время войны около 300 евреев на оккупированной фашистами территории в Белоруссии. В митинге и  торжественном возложении цветов к памятному камню в этом сквере приняли участие представители центра «Ак тирма», Полномочного представительства РБ при Президенте РФ, депутаты от республики, студенты, члены землячества республики в Москве и Подмосковье. 

Почетными гостями митинга стали  дочь Николая Киселева Татьяна Киселева, участник Великой Отечественной войны, писатель, член Высшего творческого совета Союза писателей России Ямиль Мустафин, вице-президент Союза женщин лётных специальностей, полковник, пилот «Черной акулы»  Галина Скробова-Кошкина, автор 11 книг о башкирах в войнах России Салават Асфатуллин, майор медицинской службы, покоритель Эльбруса Галия Гумерова, профессор Вадим Абсалямов и другие. Митинг закончился торжественной минутой молчания в знак памяти героев и жертв войны, возложением цветов на памятном камне в сквере и исполнением песни «Уралым» под курай. 

После митинга с песней «Шаймуратов генерал» члены землячества республики прошествовали в центр города по улице Тверской, где присоединились к многотысячному движению участников акции «Бессмертный полк» в Москве. Они с гордостью пронесли по улицам Москвы портреты Минигали Шаймуратова, Мусы Гареева, Минигали Губайдуллина, Александра Матросова и еще более десятка легендарных героев и участников Великой Отечественной войны из Башкортостана, алые знамена легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Участники от Башкортостана прошли вместе с родными интернациональной колонной по центру столицы, по Красной площади, и продолжили шествие по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. В целом в нынешнем году в акции «Бессмертный полк» в Москве приняло участие беспрецедентное количество жителей и гостей столицы — около миллиона человек.

Теги: память, бессмертный полк
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