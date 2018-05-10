Ветераны из Чишминского района посмотрели военный парад по новому телевизору Фото: Общественная приемная Единой России Ветераны из Чишминского района посмотрели военный парад по новому телевизору Фото: Общественная приемная Единой России

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В канун Дня Победы с подарками для участников войны приехал в Чишминский район руководитель общественной приемной «Единой России», депутат Госсобрания, ректор БГПУ имени М. Акмуллы Раиль Асадуллин. Он вручил троим фронтовикам – Фариту Агишеву из д. Новосафарово, Миннисламу Байбурину из с. Сафарово, Гаяну Юсупову из с. Арсланово – телевизоры. Ветераны тепло поблагодарили парламентария за внимание. Фронтовики также выразили признательность государству, своим близким за заботу. В праздничные дни ни один ветеран не остался без внимания. 761 участнику войны и ветеранам тыла Чишминского района Почта России доставила персональные поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны войны получили и поздравительные открытки от Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова, а также от администрации Чишминского района.

Вручение ценных подарков ветеранам войны Чишминского района от имени Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева состоялось в рамках партийного проекта «Память и гордость в сердцах поколений», направленного на проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации.