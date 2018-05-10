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10 мая Четверг

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В башкирском Зауралье пройдет чемпионат по робототехнике

ОБЩЕСТВО

В башкирском Зауралье пройдет чемпионат по робототехнике Фото: youtube.com

В башкирском Зауралье пройдет чемпионат по робототехнике Фото: youtube.com

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

 Ежегодный чемпионат по робототехнике в этом году пройдет 11 мая в Сибае. Как сообщили в Республиканском центре дистанционного образования, в этом году в нем примут участие юные робототехники Зауралья, в числе которых дети с ограниченными возможностями здоровья, и школьные команды со всей республики.

В программе: RoboRelayRace — эстафетная гонка управляемых и автономных роботов; RoboLabirint  -  движение по лабиринту; RoboSumo  — сумо автономных роботов; RoboFootball — футбол управляемых роботов; Freestyle  — творческая категория; гонки по траектории RoboStart — состязание для начинающих роботостроителей — детей-инвалидов. 

Как отметил директор РЦДО Фаниль Нуриев, это мероприятие особенно важно для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, которые встретятся со сверстниками и  пообщаются с ними в рамках своих увлечений. «Самое важное в нашей работе — это подготовить детей к самостоятельной жизни, для чего они должны научиться общаться с миром», — подчеркнул педагог.

  

Теги: робототехника, роботы
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