В башкирском Зауралье пройдет чемпионат по робототехнике Фото: youtube.com В башкирском Зауралье пройдет чемпионат по робототехнике Фото: youtube.com

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Ежегодный чемпионат по робототехнике в этом году пройдет 11 мая в Сибае. Как сообщили в Республиканском центре дистанционного образования, в этом году в нем примут участие юные робототехники Зауралья, в числе которых дети с ограниченными возможностями здоровья, и школьные команды со всей республики.

В программе: RoboRelayRace — эстафетная гонка управляемых и автономных роботов; RoboLabirint - движение по лабиринту; RoboSumo — сумо автономных роботов; RoboFootball — футбол управляемых роботов; Freestyle — творческая категория; гонки по траектории RoboStart — состязание для начинающих роботостроителей — детей-инвалидов.

Как отметил директор РЦДО Фаниль Нуриев, это мероприятие особенно важно для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, которые встретятся со сверстниками и пообщаются с ними в рамках своих увлечений. «Самое важное в нашей работе — это подготовить детей к самостоятельной жизни, для чего они должны научиться общаться с миром», — подчеркнул педагог.