Вспоминая каждого, помним обо всех: студенты и преподаватели УГНТУ приняли участие в акции «Бессмертный полк» Фото: Андрей Старостин















Вспоминая каждого, помним обо всех: студенты и преподаватели УГНТУ приняли участие в акции «Бессмертный полк» Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Вспоминая каждого, помним обо всех: сотрудники и студенты УГНТУ приняли участие в многотысячной акции «Бессмертный полк», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники и студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета приняли участие в многотысячной акции «Бессмертный полк», посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники шествия несли портреты фронтовиков — сотрудников университета и своих родственников. Шествие сопровождали песни и музыка военных лет. Акция памяти участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в Уфе была поистине торжественной и в то же время трогательной и душевной. Она собрала рекордное для города число участников — около 100 тыс. человек, которые прошли по основной транспортной магистрали города — проспекту Октября от остановки «Спортивная» до остановки «Бульвар Славы».

«Сегодня по всей нашей стране проходит праздник — от Москвы до каждого уголка нашей необъятной Родины. Акция памяти – «Бессмертный полк» — безусловно, является объединяющим моментом для всего населения нашей многонациональной страны. Коллектив и студенты нашего университета в первых рядах уже не первый год несут портреты не только своих близких, но и преподавателей и сотрудников нашего вуза, которые в годы войны ковали победу на фронтах и в тылу. Я уверен, что эта традиция с каждым годом будет нарастать и приобретать новые штрихи связей поколений. Я убежден, что память о людях, которые добывали победу, всегда будет основной идеологией нашей страны», — отметил ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.