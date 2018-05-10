В Башкирии МЧС вновь предупреждает о заморозках Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии МЧС вновь предупреждает о заморозках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС вновь предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 11 и 12 мая ночью и утром на территории региона ожидаются местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса.

В эти дни прогнозируются: переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, ночью по югу до умеренных. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +2,+7, днем 10-15, по югу до +20. На автодорогах видимость хорошая.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов», — предупредили граждан в ведомстве.