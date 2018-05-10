Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.00

EUR 75.04

10 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе спасатели достали из реки «моржа»-новичка

ОБЩЕСТВО

В Уфе спасатели достали из реки «моржа»-новичка Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

В Уфе спасатели достали из реки «моржа»-новичка Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 10 мая около 12.00 спасатели, дежурившие на водно-спасательной станции возле Монумента Дружбы, увидели человека, плывущего на середине реки Белой. Они оперативно добрались до него на катере, достали из воды и подняли на борт.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, молодой человек относительно недавно начал заниматься моржеванием. Сегодня он решил в очередной раз проверить свой организм на прочность.

«Но 25-летний уфимец не учел, что помимо переохлаждения, угрозу ему несет и течение реки, которое в период половодья увеличивается в разы. И если бы не спасатели, вовремя его увидевшие и подоспевшие на помощь, вода бы пополнила свою трагическую статистику», — пояснили в ведомстве.

В медпомощи «морж» не нуждался. Спасатели напоили его чаем и довезли до оставленных на берегу вещей.

Теги: спасатели, Управление гражданской защиты Уфы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Как и когда сажать картофель - рекомендации экспертов Башкирского НИИ сельского хозяйства
 По данным Минсельхоза РБ, в этом году картофельные наделы займут 86 тысяч га, из них только 1,5 тыс. га – в хозяйствах, основная доля – в частном секто
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Стало известно, сколько жителей Башкирии переехали в другие регионы
За первые три месяца текущего года 10,8 тысячи жителей Башкирии выбыли за пределы республики. Сменили свое прежнее место жительства на Башкирию 9,1 тыся
Рустэм Хамитов прошёл в колонне «Бессмертного полка»
Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в шествии в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Руководитель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть