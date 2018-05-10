В Уфе спасатели достали из реки «моржа»-новичка Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы В Уфе спасатели достали из реки «моржа»-новичка Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 10 мая около 12.00 спасатели, дежурившие на водно-спасательной станции возле Монумента Дружбы, увидели человека, плывущего на середине реки Белой. Они оперативно добрались до него на катере, достали из воды и подняли на борт.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, молодой человек относительно недавно начал заниматься моржеванием. Сегодня он решил в очередной раз проверить свой организм на прочность.

«Но 25-летний уфимец не учел, что помимо переохлаждения, угрозу ему несет и течение реки, которое в период половодья увеличивается в разы. И если бы не спасатели, вовремя его увидевшие и подоспевшие на помощь, вода бы пополнила свою трагическую статистику», — пояснили в ведомстве.

В медпомощи «морж» не нуждался. Спасатели напоили его чаем и довезли до оставленных на берегу вещей.