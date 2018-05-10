Где в Уфе на следующей неделе отключат горячую и холодную воду Фото: ИА «Башинформ» Где в Уфе на следующей неделе отключат горячую и холодную воду Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды у потребителей на следующей неделе для проведения ремонтных работ.

14 мая с 10 до 20 часов в Калининском районе Уфы запланировано отключение горячей и холодной воды по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 65, 65/1, 67, 206;

ул. Нежинская, 42а;

ул. Победы, 3/1.

С 10 часов 15 мая до 9 утра 16 мая в Калининском и Орджоникидзевском районах башкирской столицы отключат холодную воду в домах по адресам:

ул. Кольцевая, 154, 156, 156а, 158а, 160, 169, 169а, 169б, 171, 173, 175;

ул. Машиностроителей, 21;

ул. Коммунаров, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 27;

ул. Черниковская, 41а, 43.

15 мая в Орджоникидзевском районе с 11 до 18 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Блюхера, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 20/1, 22, 24.

16 мая в Орджоникидзевском районе Уфы с 11 до 19 часов горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Блюхера, 15, 15/1, 17, 28, 32, 32/1, 36;

бульвар Славы, 4, 6, 8;

проспект Октября, 121/1а.

17 мая в Калининском и Орджоникидзевском районах с 10 до 22 часов запланировано отключение горячей и холодной воды у следующих потребителей:

ул. Первомайская, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45;

ул. Победы, 16, 18;

ул. Маяковского, 24;

ул. Архитектурная, 1, 3, 5, 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24;

ул. Ульяновых, 36;

ул. Маяковского, 21.