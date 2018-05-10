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10 мая Четверг

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Башкирские поисковики обнаружили в Ростовской области останки 38 красноармейцев

ОБЩЕСТВО

Башкирские поисковики обнаружили в Ростовской области останки 38 красноармейцев Фото: администрация Туймазинского района

Башкирские поисковики обнаружили в Ростовской области останки 38 красноармейцев Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В дни празднования Дня Победы завершилась первая межрегиональная Вахта памяти «Казачья слава Дона», которая проходила на территории Обливского района Ростовской области. Члены поискового отряда имени Хатмуллы Султанова из Туймазинского района составляли основной костяк сводного отряда Башкортостана. В боях на территории Обливского района участвовала 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. По архивным данным, на линии её наступления за несколько дней от авианалётов погибли около 1500 человек.

Участники экспедиции за две недели обследовали местность со сложным рельефом, обнаружили останки 38 красноармейцев и множество предметов, в числе которых были каски, котелки, нагрудные знаки «Гвардия». Все предметы будут переданы в музеи Туймазинского района. По просьбе жительницы Туймазинского района Эльмиры Хайруллиной, ребята из поискового отряда имени Хатмуллы Султанова узнали о судьбе её деда Салихьяна Сабирьянова. Выяснилось, что он погиб в Ростовской области от осколочного ранения и захоронен в станице Обливской. Поисковики привезли также останки сержанта Николая Кузнецова, обнаруженные в прошлом году их коллегами из Таганрога. Они будут перезахоронены в Уфимском районе республики, где ныне проживает правнучка солдата.

Накануне 9 мая от смоленских поисковиков пришло сообщение о том, что нашли личные вещи и останки Сагдатгарея Шафикова, призванного на фронт из села Агиртамак и пропавшего без вести в 1942 году. Торжественное перезахоронение туймазинца состоится в ближайшие дни, сообщили в администрации муниципалитета.

 

 

Теги: память, поисковое движение
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