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10 мая Четверг

Уфа   °

Уфимцев приглашают на выставку уникальных фотографий заповедной природы и макетов животных

ОБЩЕСТВО

Уфимцев приглашают на выставку уникальных фотографий заповедной природы и макетов животных

Фото: НП «Башкирия»

Уфимцев приглашают на выставку уникальных фотографий заповедной природы и макетов животных

Фото: НП «Башкирия»

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимцев приглашают на выставку уникальных фотографий заповедной природы, сделанных в единственном в республике национальном парке «Башкирия», а также макетов животных. Экспозиция «Заповедная Башкирия» начинает свою работу сегодня в Уфимской художественной галерее.

На выставке можно сфотографироваться на фоне знаменитой сосны, свисающей со склона рядом с водопадом Куперля, с медвежонком Адыгом — символом национального парка, в интерактивных фотозонах можно запечатлеть себя на фоне природных достопримечательностей, среди «летающих» пчёл рядом с настоящей колодой, с лисичкой или ёжиком на руках. Детям будет интересно поиграть на берёзовом пеньке в «крестики-нолики», помериться ростом с лосем, медведем, кабаном, лисицей.

Во втором зале размещены 20 лучших работ известной фотовыставки «Первозданная Россия», экспозиции заповедников «Шульган-таш» и Южно-Уральский. Рядом с ними будут организованы лекторий и зона мастер-классов.

Выставка будет работать до 25 мая. 

Теги: выставка, природа, животные
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