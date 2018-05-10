Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.00

EUR 75.04

10 мая Четверг

Уфа   °

В Башкирии узнают, как питаются местные жители

ОБЩЕСТВО

В Башкирии узнают, как питаются местные жители Фото: Depositphotos.com

В Башкирии узнают, как питаются местные жители Фото: Depositphotos.com

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 17 мая по 15 июня статистики Башкирии проведут выборочное наблюдение рациона питания населения. Опрос респондентов будет вестись по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства на условиях добровольного согласия.

Сведения, записанные в вопросники, не подлежат разглашению и предназначены только для получения сводных статистических данных.

Как подчеркнули в Башкортостанстате, выборочное наблюдение рациона питания населения проводится для получения статистической информации, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания.

Задача исследования — получение статистических данных об уровне индивидуального потребления продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и составе продуктовой «корзины» детей и взрослых.

Результаты выборочного наблюдения рациона питания населения предназначены для выработки и оценки эффективности мер реализации Концепции демографической политики России на период до 2025 года, приоритетного национального проекта «Здоровье».

Выборочное наблюдение рациона питания населения основано на опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех регионах страны, и проводится с охватом 45 тысяч домохозяйств один раз в пять лет.

 

Теги: исследование, рацион питания, Башкортостанстат
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Как и когда сажать картофель - рекомендации экспертов Башкирского НИИ сельского хозяйства
 По данным Минсельхоза РБ, в этом году картофельные наделы займут 86 тысяч га, из них только 1,5 тыс. га – в хозяйствах, основная доля – в частном секто
Стало известно, сколько жителей Башкирии переехали в другие регионы
За первые три месяца текущего года 10,8 тысячи жителей Башкирии выбыли за пределы республики. Сменили свое прежнее место жительства на Башкирию 9,1 тыся
«Ашан» перестанет быть магазином только дешевых товаров
Российский «Ашан» меняет коммерческую модель, узнали «Ведомости». Дискаунтер перестанет быть магазином только дешевых товаров. «Они у нас называются тов
Рустэм Хамитов прошёл в колонне «Бессмертного полка»
Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в шествии в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Руководитель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть