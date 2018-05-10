В Уфе водолазы и дайверы очистят дно Солдатского озера Фото: Ксения Калинина В Уфе водолазы и дайверы очистят дно Солдатского озера Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В пятницу, 11 мая, водолазы Поисково-спасательного отряда Уфы совместно с дайверами столичной школы дайвинга очистят дно озера Солдатское в уфимском парке им. И. Якутова. Это первое запланированное экомероприятие в рамках Всероссийской акции МЧС России «Чистый берег» в этом году. Акция продлится с 11 по 30 мая. К наведению и поддержанию санитарного порядка на берегах водоемов будут привлечены пожарно-спасательные, аварийно-спасательные подразделения республиканского МЧС, общественные, волонтерские, студенческие и ветеранские организации, активные граждане, а также студенты и школьники 10-11 классов.

В прошлом году в акции было очищено 347 водоемов протяженностью береговой линии 253 309 метров.