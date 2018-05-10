Башкирия в федеральных СМИ: этот День Победы, дорожный спор, «Единая Россия» добирает кандидатов Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: этот День Победы, дорожный спор, «Единая Россия» добирает кандидатов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии глава республики Рустэм Хамитов прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда. А в рамках спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы» каждый житель республики смог внести свой вклад в установление рекорда по отжиманию. ТАСС рассказывает, как отмечали День Победы в Поволжье.

Этот День Победы. Большинство регионов Поволжья встретили 9 мая теплой солнечной погодой. В подборке информагентства говорится, что «утром во многих городах округа прошли парады с участием современной и исторической военной техники. В Нижнем Новгороде участниками парада впервые стали самолеты МиГ-31, а в Казани к празднику восстановили технику времен войны». Позже на улицы вышли десятки тысяч людей — с портретами отцов, дедов, родственников, которые отдали свои жизни за Великую Победу. Представители региональных властей также приняли участие в шествии «Бессмертного полка». «Глава Башкирии Рустэм Хамитов прошел в колонне с портретом своего деда, воевавшего на Ленинградском фронте», — сообщает агентство.

«Акция памяти участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в Уфе собрала рекордное для города число участников — около 100 тыс. человек», — пишет «Коммерсантъ﻿». Как сообщалось ранее, в 2017 году «Бессмертный полк» собрал в городе более 50 тысяч участников.

Также в этот день в Башкирии прошла спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы», где каждый смог внести свой вклад в установление рекорда по отжиманию, продолжает ТАСС. По правилам, в этом году участники должны были отжаться в сумме 26 663 раза — столько дней прошло после окончания Великой Отечественной войны.

RT﻿ сообщает, 9 мая футболисты, тренерский штаб и руководство клуба «Уфа» возложили цветы к Вечному огню в парке Победы. К основной команде присоединились также молодёжный коллектив и воспитанники академии, почтив память советских воинов, одержавших победу в Великой Отечественной войне.

Церемония памяти советских солдат, погибших в Финляндии в годы Второй мировой войны, состоялась в День Победы в финском городе Ханко. Дипломаты, представители общественных организаций и соотечественники возложили к гранитным могильным плитам расположенного здесь воинского мемориала венки, цветы и свечи, информирует ТАСС﻿. У мемориала также состоялась акция «Бессмертный полк. Одна из ее участниц — Лилья Вассель — пришла с фотографией своего отца Камиля Асадуллина. «Он из Башкирии, воевал до 1943 года, на Курской дуге, потом было ранение. Он не хотел получать медали, оформлять инвалидность, говорил, что ему некогда, надо работать, так что награды получил уже потом, позже, он застал даже русско-финскую войну 1939-1940 годов, немного рассказывал о ней, а так вообще о войне не любил говорить», — поделилась она.

Первый канал﻿ передает, что в Перми, Екатеринбурге, Уфе и нескольких других городах сотни людей приняли участие в фотопроекте «Живая победа». Его организаторы решили реконструировать снимки сороковых годов из семейных альбомов и музейных архивов. Наших современников фотографировали в одежде и обстановке военного времени, рассказали на телеканале. Проект завершился 9 мая. Как отмечается в сообщении, в городах-участниках откроются выставки, а фотографии перейдут в дар местным музеям.

За участие в несогласованной акции. Как информирует INTERFAX.RU﻿, «Октябрьский районный суд Уфы привлек к административной ответственности координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву, участвовавшую в несогласованной акции протеста в минувшую субботу. Суд назначил активистке 30 суток ареста. Полицейские задержали Чанышеву накануне вечером в штабе и доставили ее в отдел полиции до суда», — говорится в сообщении. В минувшую субботу в Уфе сторонники Навального устроили несогласованный митинг на площади имени Ленина. Акция прошла без происшествий и задержаний. 5 мая в нескольких городах России состоялись антиправительственные акции оппозиции, напомнили в агентстве.

Один против трех. Дорожный спор башкирских водителей завершился дракой, передает интернет-портал «Вести.ру﻿». Сообщается, что в башкирском городе Дюртюли банальный дорожный конфликт, случившийся днем 8 мая, быстро перерос в рукоприкладство. «Один из местных жителей снял на видео стычку автовладельца с тремя противниками. Причиной спора стал припаркованный отечественный автомобиль. В наступление его водитель перешел после нескольких толчков со стороны оппонентов — буквально за минуту он раскидал обидчиков по сторонам. Затем разъяренный мужчина некоторое время награждал трех вяло огрызающихся соперников оплеухами, после чего спокойно сел в свою машину и освободил проезд», — рассказали «Вести.ру».

«Единая Россия» добирает кандидатов. Еще неделю единороссы будут принимать заявки на участие в праймериз по отбору кандидатов в губернаторы и депутаты заксобраний, информирует «Коммерсантъ﻿». Прием должен был завершиться 8 мая, однако в партии продлили прием заявок до 15 мая из-за «большого интереса». В партии объяснили, что сделали это по просьбе региональных отделений.

Сообщается, что в Башкирии для участия в праймериз «Единой России» на выборах в парламент подано около 560 заявлений. «Среди участников — глава министерства ЖКХ Сергей Афонин и курирующий это министерство вице-премьер Николай Хорошилов, глава министерства молодежной политики и спорта Андрей Иванюта. Изъявили желание баллотироваться в депутаты гендиректор международного аэропорта Уфы Александр Андреев, заместитель прокурора республики Гулсасак Бикбулатова, председатель правления Роскомснаббанка Флюр Галлямов», — перечисляет издание. Всего должны отобрать 220 кандидатов — по одному кандидату в одномандатных округах и троих по партийному списку в каждой территориальной группе. Праймериз пройдут 3 июня, уточняется в сообщении.