В Уфе разыскивают 30-летнего мужчину, который страдает потерей памяти
УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
Волонтеры группы «Поиск детей – Уфа» разместили объявление о пропаже уфимца Марата Гареева.
30-летний мужчина, который пропал около шести вечера 8 мая, страдает частичной потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 184 см., черные короткие волосы, глаза карие.
Во что был одет: синяя спортивная куртка, джинсы синие, серые кроссовки.
Если вы знаете, где он может находиться, звоните в полицию (02 (для стационарных), 020 (для мобильных)) или по дежурным номерам волонтеров (8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11).