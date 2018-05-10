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10 мая Четверг

Уфа   °

В Уфе разыскивают 30-летнего мужчину, который страдает потерей памяти

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Волонтеры группы «Поиск детей – Уфа» разместили объявление о пропаже уфимца Марата Гареева.

30-летний мужчина, который пропал около шести вечера 8 мая, страдает частичной потерей памяти и может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 184 см., черные короткие волосы, глаза карие.

  Во что был одет: синяя спортивная куртка, джинсы синие, серые кроссовки.

Если вы знаете, где он может находиться, звоните в полицию (02 (для стационарных), 020 (для мобильных)) или по дежурным номерам волонтеров (8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11).

Теги: пропал человек
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