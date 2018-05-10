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10 мая Четверг

Уфа   °

День Победы в Уфе завершился праздничным салютом

ОБЩЕСТВО

День Победы в Уфе завершился праздничным салютом

Фото: Олег Яровиков

День Победы в Уфе завершился праздничным салютом

Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

9 мая по всему городу прошли праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кульминацией праздника стал салют, который начался в 22.00 на площади им. Ленина. Посмотреть красочный фейерверк собрались несколько тысяч горожан.

Напомним, в этот день башкирская столица присоединилась сразу к нескольким патриотическим акциям. В шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 100 тысяч уфимцев, число участников по всей республике достигло 370 тысяч человек. На площади перед сквером «Волна» в Затоне участники акции «Рекорд Победы» установили абсолютный рекорд по отжиманиям – вместо заявленных 26 663 отжиманий (по числу мирных дней) горожане отжались почти 28 тысяч раз.

Теги: День Победы
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