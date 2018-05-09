В Башкирии определят лучшего специалиста в индустрии туризма
В Башкирии определят лучшего специалиста в индустрии туризма Фото: business-idea.com.ua
В Башкирии определят лучшего специалиста в индустрии туризма Фото: business-idea.com.ua
УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии определят лучшего специалиста в индустрии туризма. Профильный Госкомитет продолжает принимать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников отрасли.
В этом году конкурс проходит по следующим номинациям:
-«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы / иного средства размещения»;
-«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);
— «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация: «Гид-переводчик»);
— «Лучшая горничная».
Победитель регионального этапа будет представлять республику по своей номинации на федеральном этапе конкурса. Документы на конкурс принимаются до 15 июня по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 336.