В Башкирии определят лучшего специалиста в индустрии туризма Фото: business-idea.com.ua В Башкирии определят лучшего специалиста в индустрии туризма Фото: business-idea.com.ua

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии определят лучшего специалиста в индустрии туризма. Профильный Госкомитет продолжает принимать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников отрасли.

В этом году конкурс проходит по следующим номинациям:

-«Лучший работник службы приема и размещения гостиницы / иного средства размещения»;

-«Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»);

— «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация: «Гид-переводчик»);

— «Лучшая горничная».

Победитель регионального этапа будет представлять республику по своей номинации на федеральном этапе конкурса. Документы на конкурс принимаются до 15 июня по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 336.