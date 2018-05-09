Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.00 ↑

EUR 75.04 ↓

9 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии Фонд социального страхования реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Фонд социального страхования реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей» Фото: depositphotos.com

В Башкирии Фонд социального страхования реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей» Фото: depositphotos.com

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Башкирское отделение ФСС реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей». Как пояснили в ведомстве, такой канал оперативнее и дешевле почтовых отправлений. Для пользователей системы участие бесплатное. На данный момент проведена работа по сбору контактов, анкетированию и получению согласий на получений уведомлений.SMS-рассылка охватывает разные темы: это оперативная информация об изменениях действующего законодательства и реквизитов для уплаты страховых взносов, регистрация и снятие с учета страхователей, сроки сдачи отчетности и уплаты страховых взносов, информация об имеющейся задолженности и недоимке, проведение семинаров, обучения по вопросам социального страхования, и другие актуальные вопросы. 

Теги: фсс, sms
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего гидрогелевый шарик
Уфимские хирурги спасли годовалого мальчика, проглотившего небольшой шарик гидрогеля. По информации ГТРК «Башкортостан», малышу пришлось перенести две о
До конца недели в Башкирии будут идти кратковременные дожди
До конца недели синоптики прогнозируют в Башкирии небольшую облачность и кратковременные дожди. По данным Росгидрометцентра, на следующий день посл
На севере Башкирии ожидаются заморозки - штормовое предупреждение
На севере Башкирии ожидаются заморозки. По данным Башгидромета, ночью и утром 10, 11 мая в северных районах ожидаются слабые заморозки в воздухе и на пов
На предприятиях городского хозяйства Уфы произошли кадровые перестановки
Администрация Уфы сообщила о кадровых изменениях в муниципальных предприятиях. В связи с переходом на новую работу покинул свою должность директор МУП «
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть