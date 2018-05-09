В Башкирии Фонд социального страхования реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей»
В Башкирии Фонд социального страхования реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей» Фото: depositphotos.com
В Башкирии Фонд социального страхования реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей» Фото: depositphotos.com
УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Башкирское отделение ФСС реализует пилотный проект « SMS -информирование страхователей». Как пояснили в ведомстве, такой канал оперативнее и дешевле почтовых отправлений. Для пользователей системы участие бесплатное. На данный момент проведена работа по сбору контактов, анкетированию и получению согласий на получений уведомлений.SMS-рассылка охватывает разные темы: это оперативная информация об изменениях действующего законодательства и реквизитов для уплаты страховых взносов, регистрация и снятие с учета страхователей, сроки сдачи отчетности и уплаты страховых взносов, информация об имеющейся задолженности и недоимке, проведение семинаров, обучения по вопросам социального страхования, и другие актуальные вопросы.