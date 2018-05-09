В Уфе сотрудники Минэкологии РБ убрались в Непейцевском дендропарке Фото: Минэкологии РБ В Уфе сотрудники Минэкологии РБ убрались в Непейцевском дендропарке Фото: Минэкологии РБ

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Специалисты Минэкологии РБ провели субботник в Непейцевском дендропарке, который является единственным уфимским памятником природы. Ведомство шефствует над парком и проводит здесь уборку четыре раза в год. В субботнике приняли участие более 170 сотрудников министерства, лаборатории ООПТ, НИИ безопасности жизнедеятельности РБ, Эколого-биологического центра, предприятий «Башнефть-Розница» и «Башгео».

Участники субботника трудились два часа, в итоге из дендропарка вывезли два КамАЗа — более 10 кубометров мусора. На территории были обнаружены ртутные лампы, их сдали специализированной компании «Экобокс», сотрудники которой также участвовали в субботнике Жители близлежащих домов не остались в стороне и прибрались в своих дворах. Очередной субботник Минэкологии планирует провести осенью.

Непейцевский дендропарк площадью 24 га был заложен в 19 веке помещиками Базилевыми на территории своего имения. Это уникальное место произрастания более ста культур новых видов и форм древесных растений, завезенных со всех концов России и ближнего зарубежья. В 20-е годы 20 века дендропарком занимался Уфимский лесотехникум, дендрарий находился в ведении Башкирской лесной опытной станции и служил экспериментально-учебной базой для студентов вузов и ссузов Башкирии.

На территории памятника природы растут бархат амурский, кедр корейский, клён зеленокорый, магония падуболистная, сосна Веймутова, ель колючая, сосна Банкса, псевдотсуга тиссолистная, груша уссурийская, виноград амурский, орех маньчжурский, сосна сибирская, черёмуха Маака, берёза даурская и многие другие. Здесь создано более 20 разновидностей гибридов пирамидальных тополей, многие из которых вошли в золотой гибридный фонд страны.