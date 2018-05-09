УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Ко Дню Победы мы подготовили тест об уроженцах Башкирии, которые прославились подвигами во время Великой Отечественной войны.

Кого называли «Черным генералом», какой военный летчик является единственным дважды Героем Советского Союза и кто одним из первых водрузил знамя Победы над Рейхстагом?

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