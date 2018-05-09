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9 мая Среда

Уфа   °

Владимир Путин принимает Военный парад на Красной площади

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин принимает Военный парад на Красной площади Фото: Кремлин.ру

Владимир Путин принимает Военный парад на Красной площади Фото: Кремлин.ру

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

На Красной площади проходит Военный парад. Глава государства  Владимир Путин поздравил граждан России с праздником.

«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны!Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с Днём Победы!С праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны, праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти», — сказал Владимир Путин.

Вместе с Президентом России за парадом наблюдают Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Президент Республики Сербия Александр Вучич, сообщает кремлин.ру. 

По Красной площади пройдут 33 парадных расчёта. За пешими расчётами проследует механизированная колонна. Движение колонны военной техники откроет танк времён войны Т-34–85 в сопровождении мотовездеходов с штандартами 10 фронтов. Пройдёт по Красной площади и новейшая техника: танки «Армата», машины пехоты «Курганец», бронетранспортёры «Бумеранг», гаубицы «Коалиция-СВ». Впервые примут участие боевая машина поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран», беспилотники «Катран» и «Корсар». Всего по Красной площади проследуют 150 образцов военной техники.

Завершит парад авиация. Над Москвой пролетят 75 самолётов и вертолётов, в том числе два российских истребителя пятого поколения Су-57, истребители МиГ-29СМТ и новейшие авиационные комплексы «Кинжал» – МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами.

Теги: День Победы
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