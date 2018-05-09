УФА, 9 мая 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии эксперты проверили состояние дворовых и общественных территорий, благоустроенных в 2017 году в рамках федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в поселке Чишмы. Были проверены 11 дворов и общественная территория перед зданием поликлиники, сообщили в региональном отделении «Единой России».

Глава городского поселения Чишминский поссовет Азат Гайнуллин рассказал о проделанной работе в рамках проекта. Члены комиссии осмотрели состояние объектов благоустройства после зимнего периода, были выслушаны замечания председателей советов многоквартирных домов, жильцов домов.

В числе недостатков отмечены появление луж на детских площадках из-за отсутствия песчаного покрытия, поваленные бордюры и проседание асфальтового покрытия, вследствие чего после дождей на ряде участков образуются лужи. Также частично не благоустроены газоны.

Члены комиссии высказали рекомендации по устранению обнаруженных замечаний в рамках гарантийных обязательств подрядной организации. Руководство поселкового совета заверило комиссию об исправлении недостатков в течение мая месяца. Подрядчики приступят к работе в ближайшие дни.

В целом жители дворов положительно оценили проведенную в рамках партийного проекта работу.

Члены комиссии побывали также во дворе по ул. Кирова, 7. Этот двор будет участвовать в «Городской среде» в числе других уже в этом году. Были выслушаны пожелания жителей по предстоящей работе. Со своей стороны комиссия предложила чишминцам активно поддерживать работы по благоустройству, обеспечить должный общественный контроль за качеством и сроками работы.