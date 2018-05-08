УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе проводится конкурс на лучшее творческое предложение по архитектурно-градостроительной концепции развития южного склона и набережной реки Белой. Конкурс объявил Союз архитекторов России.

К участию приглашаются дипломированные архитекторы и градостроители (стаж работы по специальности не менее 3 лет) и авторские коллективы (архитекторы, градостроители, реставраторы, дизайнеры архитектурной среды).

Крайний срок подачи проектов - 9 октября 2018 года. Дата объявления результатов - 25 октября 2018 года.

Общий призовой фонд — 900 000 рублей: 1-я премия — 500000 рублей; 2-я премия — 300000 рублей; 3-я премия — 100000 рублей.

Площадь территории проектирования — 284,51 га. На территории проектирования и прилегающих территориях располагаются: административные здания правительства Республики Башкортостан, памятник Салавату Юлаеву и Монумент Дружбы, популярный среди уфимцев сад культуры и отдыха им. С. Юлаева, Конгресс-холл и площадь перед ним, Башкирский государственный университет, спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» с открытым бассейном, другие объекты республиканского, городского и районного значения. При проектировании следует особое внимание уделить взаимодействую проектируемых объектов и существующей застройки, а также подчеркнуть историческое значение проектируемой территории для города.

Протяженность набережной реки Белая в границах рассматриваемой территории составляет около 5 км. Реку на данном участке пересекают 2 автомобильных моста (старый и новый), соединяющих проспект Салавата Юлаева с Оренбургским трактом и железнодорожный мост. С этой точки зрения разрабатываемый участок набережной является наиболее перспективным и имеет значении для всего города. При проектировании следует предусмотреть пешеходные и транспортные связи застройки (существующей и проектируемой) и набережной. Вдоль набережной предлагается сформировать общественное пространство городского значения.

Официальные страницы конкурса: moscowarch.ru, uar.ru