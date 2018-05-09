Стало известно, сколько жителей Башкирии переехали в другие регионы Фото: Олег Яровиков Стало известно, сколько жителей Башкирии переехали в другие регионы Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За первые три месяца текущего года 10,8 тысячи жителей Башкирии выбыли за пределы республики. Сменили свое прежнее место жительства на Башкирию 9,1 тысячи человек. Еще свыше 19 тысяч человек мигрировали внутри республики, сообщили в Башстате.

По итогам января-марта этого года общая миграционная убыль населения в Башкирии составила –1 747 человек. Для сравнения: год назад этот показатель составлял –1 653 человека.

По данным статистиков, миграционный прирост наблюдался с начала года в четырех муниципальных районах и пяти городских округах: Уфе, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском и Сибае.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в 2017 году общая миграционная убыль населения в регионе составила -2 607 человек. В 2016 году убыль составляла -7 390 человек.