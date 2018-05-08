В Башкирии стали меньше жениться Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии стали меньше жениться Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии отмечается снижение числа зарегистрированных браков. По данным статистиков республики, за первые три месяца этого года зарегистрировано 4 475 браков «против» 4 852 брачных союзов в январе-марте 2017 года.

При этом число разводов в республике осталось примерно на одном уровне – 3 812 за январь-март 2018 года. За первые три месяца 2017 года в Башкирии развелись 3 754 семейные пары.