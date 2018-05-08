В центре Уфы на проезжей части провалился асфальт
В центре Уфы на проезжей части провалился асфальт Фото: Из открытых источников
В центре Уфы на проезжей части провалился асфальт Фото: Из открытых источников
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Провал асфальта в Уфе произошел во вторник, 8 мая, в историческом центре города. На улице Мустая Карима рядом с домом 42 образовалась яма на проезжей части.
К месту ЧП прибыли оперативные и коммунальные службы, установили ограждение. После прибыли специалисты, чтобы выяснить причины провала.
Чуть позднее выяснилось, что устранять последствия инцидента будет «БашРТС». Рабочие обещали засыпать яму в ближайшее время.